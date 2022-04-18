صادرات النفط السعودية ترتفع في فبراير إلى 7.3 مليون برميل يومياً

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، بلوغ الإنتاج النفطي السعودي 10.23 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي.



وذكرت البيانات أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في فبراير إلى 7.3 مليون برميل يومياً، فيما زادت صادرات النفط الخام إلى جانب المنتجات النفطية السعودية إلى 9 ملايين برميل يومياً في الشهر نفسه، وفق ما نقلته "وكالة "رويترز".



وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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