صادرات النفط السعودية ترتفع لأكثر من 30 مليار دولار في تموز

الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات النفط السعودية في تموز الماضي بنسبة 68.9 % على أساس سنوي، لتبلغ حوالي (30.4 مليار دولار) بحسب بيان من الهيئة العامة للإحصاء.

اضافة اعلان



لكن على أساس شهري، فقد تراجعت صادرات النفط في تموز بنسبة 3% عن شهر حزيران والذي سجلت خلاله حوالي (31.4 مليار دولار).



وتمثل الصادرات النفطية نحو 81.1% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية في يوليو، مقارنة مع 76.2% قبل عام.



واستفادت السعودية من الارتفاع القوي لأسعار النفط والذي بلغ مستويات مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل، قبل أن يعود للانخفاض عن هذا المستوى في الأسابيع الماضية وسط مخاوف شأن ركود اقتصادي عالمي قد يخفض الطلب على النفط. ( سكاي نيوز )

