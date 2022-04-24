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الأحد، 24-04-2022 09:08 ص

صادرات مصر تقفز 34% لـ 4 مليارات دولار في يناير

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الوكيل الاخباري-كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تسجيل الصادرات المصرية ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضي لتقترب من حاجز 4 مليارات دولار.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 3.988 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 2.965 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.023 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 34.5%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات الوقود كانت على رأس القائمة خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.245 مليار دولار، مقابل نحو 693 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 552 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 57.3%.

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