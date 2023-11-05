الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

فتوح: تصريحات العنصري إلياهو تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

الملك يدعو لفرض هدنة إنسانية بغزة خلال اتصال مع الرئيس القبرصي

الجمارك: ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية وسجائر إلكترونية

التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية جراء العدوان على غزة

حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9770 شهيداً

هيئة شؤون الأسرى: المعتقلون المرضى يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة

الخصاونة لميقاتي: حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم

المواصفات والمقاييس: تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام الشهر الماضي

عاجل

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

الأحد، 05-11-2023 03:54 م

صحف إسرائيلية: الحرب ضد حماس ستكلف أكثر من 50 مليار دولار

1


الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية اليوم الأحد -نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية- أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي يستند إلى:


احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.


وعلى أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.


وأضافت "كالكاليست" أن:
نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (255 مليون دولار)


تكلفة الخسائر على صعيد الإيرادات ستتراوح بين 40 مليارا و60 مليار شيكل أخرى.


من 17 مليارا إلى 20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات.


من 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.


من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقييمات وزارة المالية تشير إلى أنه "في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".


وأضافت الصحيفة "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير.. وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".


الجزيرة


إقرأ ايضا
102023594219882739084

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الأحد

imgid478252

85 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

44444444444

فاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً باستثناء منتجات الألبان

71d12efe5ac3ae28953b66bb1e38a20c-1

"ضمان": تحسن مناخ الاستثمار بالأردن ونمو قياسي للتدفقات والمشاريع الأجنبية

336406_59_1631103553

الذهب عالمياً يسجل أول خسارة اسبوعية منذ قرابة شهر

karat-is-the-purity-system-in-gold

تغير ملموس على سعر غرام الذهب ٢١ بالأردن اليوم السبت

أخبار متعلقة
231010-airstrike-damage-gaza-al-0735-9218e7

مليار شيكل يومياً تكلفة العدوان الإسرائيلي على غزة

102023504525109970615

"ستاندرد اند بورز" توجه ضربة لاقتصاد إسرائيل وتعدّل نظرتها المستقبلية إلى سلبية

Fitch-ratings_800x533_L_1412168577

العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

gold_2_800x533_L_1411976874

تطورات الاحداث في غزة تُشعل أسعار الذهب عالمياً

LYNXMPEJ9H048_L

النفط يرتفع 2.3% مع تسارع الاحداث بالمنطقة

ذهب3

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم