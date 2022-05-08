صحيفة: الاتحاد الأوروبي سيطلب من أعضائه تقاسم الغاز إذا قطعت روسيا الإمدادات

الوكيل الاخباري- قالت صحيفة El País الإسبانية، إن المفوضية الأوروبية تخطط للموافقة على خطة في 18 مايو لمواجهة حالة التوقف المفاجئ المحتمل لإمدادات الغاز الروسي.



ووفقا للخطة، سيتعين على الدول الأوروبية التي تملك مصادر أخرى لإمدادات الغاز، مثل إسبانيا، تقاسم هذا الغاز مع الدول الأخرى التي ستتأثر بانقطاع الإمدادات من روسيا.



وستطلب السلطات الأوروبية أيضا تطبيق تقنين الطاقة، والذي سيبدأ بالقطاع الصناعي، بحيث لا تتمتع الشركات في البلدان الأقل تضررا بميزة تنافسية على تلك الموجودة في الدول الأكثر تضررا من توقف توريد الغاز الروسي.

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روسيا اليوم