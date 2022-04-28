صدمة جديدة للعملات الرقمية.. 133 مليار دولار حصيلة الخسائر

الوكيل الاخباري- اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر، حيث سجلت السوق خسائر أسبوعية إجمالية تجاوزت نحو 133 مليار دولار.



تأتي هذه الخسائر بعد أن طلبت 46 شركة ومؤسسات أوروبية في مجال الـ"كريبتو" من وزراء المالية في 27 دولة أوروبية تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية لصناعة العملات الرقمية المشفرة. وعلى سبيل المثال، طلبت الشركات استبعاد مشاريع التمويل اللامركزي (المحدِّد) من متطلبات التسجيل ككيانات قانونية.



وأرسلت 46 شركة ومؤسسات أوروبية للكريبتو، خطابا إلى 27 وزير مالية في الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات الكشف عن معاملات الـ"كريبتو".

اضافة اعلان

العربية