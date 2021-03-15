صدور أول فيزا مصرفية في السودان

الوكيل الاخباري - صدرت في السودان أول فيزا مصرفية، أصدرها بنك المال المتحد، وسلمها لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد تسلم عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في البلاد عن بنك المال المتَّحد.



وقد سلم "الفيزا" لحمدوك، اليوم، في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد السيد يوسف أحمد التني.



وأكد التني أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية لرئيس الوزراء يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.



وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق المالي العالمي مرة أخرى.



جدير بالذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أصدر بنك السودان المركزي بيانا قال فيه إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.



وتوقع كثيرون عقب هذه الخطوة أن تشهد قيمة الجنيه السوداني انخفاضا كبيرا، خاصة مع تردي الأحوال الاقتصادية.



لكن خبراء أكدوا أن هذا الإجراء يستهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.



ولم يوضح البنك المركزي السعر، الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن محللين أكدوا وقتها أن التوحيد يعني عمليا الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تحسب بذلك السعر.



وكان سعر الدولار قد تراوح قبيل توحيد سعر الصرف بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.







المصدر : سبوتنك



