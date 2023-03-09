صدور بيانات البطالة الأمريكية على عكس التوقعات

الوكيل الإخباري - صدرت بيانات البطالة الأسبوعية التي من شأنها أن تعطي لمحة عامة عن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفترة القادمة، حيث جاءت بيانات البطالة الأسبوعية الصادرة للتو مخالفة للتوقعات.

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وتعكس البيانات رؤية محببة لرؤية الفيدرالي الذي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة ارتفعت، وجاءت أعلى من توقعات الأسواق، وأعلى من الأسبوع قبل الماضي.

وسجلت إعانات البطالة 211 ألف طلب، أعلى من توقعات الخبراء الذين توقعوا 195 ألفًا. خاصة أنها قد سجلت 190 ألفًا الأسبوع قبل الماضي.



وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع 197 ألف، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 193 ألفًا. ( investing )

