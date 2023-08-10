صدور بيانات التضخم الأمريكية والأسواق تتحرك بقوة

الوكيل الإخباري - صدرت بيانات التضخم الأمريكية الأهم منذ لحظات لتكشف عن أهم مؤشر ينتظره المجلس الفيدرالي الأمريكي ورئيسه، جيروم باول، الذي يُحدد موقفه من السياسة النقدية الأمريكية وفقًا للبيانات.

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وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي سنويًا في يوليو 3.2% فيما توقع الخبراء أن يسجل 3.3% متسارعًا بـ 0.3% مقارنة بـ تسجيله 3.0% عن شهر يونيو الماضي.



كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سنويًا نموًا بـ 4.7% فيما توقع الخبراء أن يسجل 4.8% دون تغيير مقارنة ببيانات يونيو الماضي.



أما على أساس شهري سجلت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عن يوليو نموًا بـ 0.2%، فيما توقع الخبراء الصعود بـ 0.2% فقط.



وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي شهريًا عن يوليو فقد ارتفع بـ 0.2% نقطة، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 0.2%.



وصدرت كذلك بيانات البطالة الأسبوعية وكشفت عن تلقي الاقتصاد الأمريكي 248 ألف طلب إعانة بطالة فيما توقع الخبراء تلقي 230 ألف طلب إعانة بطالة.

