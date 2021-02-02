صعود أسهم أوروبا بفضل آمال التعافي ومكاسب شركات التكنولوجيا

الوكيل الاخباري - صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط، إذ يحدو الأمل المستثمرين بشأن تعاف اقتصادي أسرع وتيرة.

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كما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، بعد أن أنهت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية "أتوس" محادثات استحواذ محتمل على منافستها الأمريكية "دي.إكس.سي تكنولوجي"، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".



وربحت أسهم أتوس خمسة في المئة بعد أن قالت الشركة إنها قررت عدم الاستمرار في محادثات بشأن استحواذ محتمل بقيمة عشرة مليارات دولار على "دي.إكس.سي تكنولوجي".



وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.4 في المئة، بينما ربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة.



وامتد المناخ الإيجابي من الأسواق الآسيوية إلى أوروبا في التعاملات المبكرة بفضل آمال إزاء مزيد من التحفيز في الاقتصاد الأمريكي.



وما زال المستثمرون يركزون أيضا على تقارير الأرباح في أنحاء أوروبا، فيما هوى سهم "فريسنيس ميديكال كير" 12 في المئة بعد أن حذرت أكبر شركة متخصصة في أجهزة غسيل الكلى في العالم من أن صافي أرباحها المعدلة سينخفض على الأرجح هذا العام.



ونزل سهم "بي.بي" أربعة بفي المئة بعد أن تراجع ربحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 115 مليون دولار بسبب ضعف الطلب على الطاقة ونتائج ضعيفة لأنشطة التجارة.







المصدر : سبوتنك



