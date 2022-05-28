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السبت، 28-05-2022 03:35 م

صعود الإنفاق الاستهلاكي بأميركا في أبريل وتباطؤ زيادة التضخم

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الوكيل الاخباري- ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، إذ زادت مشتريات الأسر من السلع والخدمات، في حين تباطأت الزيادة في التضخم، مما قد يدعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود.

وصعد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 0.9% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر مارس/آذار بالزيادة لتظهر أن الإنفاق يزداد 1.4% بدلا من 1.1% كما ورد سابقا.

وزاد إقبال المستهلكين على شراء الجديد من السيارات والملابس والسلع الترفيهية وكذلك المفروشات والمعدات المنزلية. ولا يزال الطلب على السلع قويا حتى مع زيادة الإنفاق على الخدمات. كما زاد إنفاق المستهلكين على تناول الأطعمة خارج المنزل والسفر والسكن والمرافق.

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