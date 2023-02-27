صعود الدولار وتوقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية تحرك سوق العملات

الوكيل الإخباري - استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الاثنين بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

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وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في كانون الثاني الماضي مع تسارع وتيرة التضخم.



وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 % الشهر الماضي بعدما زاد 0.2 % في كانون الأول الماضي.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية.

ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت 4 أشهر بينما يُعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.



وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4 % في تموز وأن تظل فوق 5% حتى نهاية العام. ( investing )

