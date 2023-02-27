الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: لا شيء ينتقص من سيادة الأردن

حماس: إرهاب المستوطنين في حوارة يستدعي تصعيد المقاومة

محافظة: مجلس التعليم العالي رفض استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة

تنشيط السياحة: مليون دينار صرفت لدعم البترا خلال جائحة كورونا

كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

المواصفات: الكشف على 2714 مصعدا قبل وضعه للاستخدام العام الماضي

تعميم إلى كافة أصحاب المحلات في مناطق دير أبي سعيد

وزير الطاقة: نعمل على تحقيق التحول الطاقي في الأردن

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

 
الإثنين، 27-02-2023 09:44 ص

صعود الدولار وتوقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية تحرك سوق العملات

LYNXMPEJ1Q07Z_L


الوكيل الإخباري - استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الاثنين بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

اضافة اعلان


وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في كانون الثاني الماضي مع تسارع وتيرة التضخم.


وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 % الشهر الماضي بعدما زاد 0.2 % في كانون الأول الماضي.


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية.
ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت 4 أشهر بينما يُعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.


وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4 % في تموز وأن تظل فوق 5% حتى نهاية العام. ( investing )

إقرأ ايضا
252

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

63fc5297c4782

عالمياً.. الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

4 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

نفط4

أسعار النفط تتراجع عالميا اليوم

225

بريطانيون يواجهون الرفوف الفارغة.. لماذا اختفت الطماطم؟

2252

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

أخبار متعلقة
للبل

العملة الخضراء تتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم

LYNXMPEJ1501G_L

الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع

ef4e4caf-1660918809712

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي

2104446-2109136476

بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة إلى 4% الخميس المقبل

1809847_0

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

Federal-Reserve

قرارات أسعار الفائدة .. أسبوع واحد يحدد وجهة أسواق العالم لبقية العام