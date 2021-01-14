الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 11:23 ص

صعود الدولار يدفع الذهب إلى المنطقة الحمراء

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1839.80 دولار للأونصة.


ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.


وقالت مارغريت يانغ الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس: "التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.24 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1100.93 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2382.33 دولار للأونصة.

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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