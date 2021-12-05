صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الوكيل الإخباري- صعدت العملات الرقمية الكبرى بشكل حاد اليوم الأحد بقيادة البيتكوين لترتد بـ3 آلاف دولار عقب قاع أمس السبت.

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وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، إن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة سجلت في مستهل تعاملات اليوم الأحد، مكاسب بنحو 87ر 7 بالمئة، لتصل إلى 33ر2 تريليون دولار، بحجم تداول 52ر147 مليار دولار في آخر 24 ساعة.



وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 90ر4 بالمائة ليصل إلى 49564 دولارا، وقفز سعر عملة إيثريوم بنسبة 71ر8 بالمئة وصولا إلى 60ر4228 دولار، كما ارتفع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 7 بالمئة وصولا إلى 71ر572 دولار.



وزاد سعر عملة البيتكوين بنسبة 87ر5 بالمئة وصولا إلى 160 دولارا، وصعد سعر عملة تشاينلينك بنسبة 95ر5 بالمئة إلى 08ر20 دولار.





