الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 12:33 م

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

GettyImages-1248674199


الوكيل الإخباري- صعدت العملات الرقمية الكبرى بشكل حاد اليوم الأحد بقيادة البيتكوين لترتد بـ3 آلاف دولار عقب قاع أمس السبت.

اضافة اعلان


وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، إن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة سجلت في مستهل تعاملات اليوم الأحد، مكاسب بنحو 87ر 7 بالمئة، لتصل إلى 33ر2 تريليون دولار، بحجم تداول 52ر147 مليار دولار في آخر 24 ساعة.


وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 90ر4 بالمائة ليصل إلى 49564 دولارا، وقفز سعر عملة إيثريوم بنسبة 71ر8 بالمئة وصولا إلى 60ر4228 دولار، كما ارتفع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 7 بالمئة وصولا إلى 71ر572 دولار.


وزاد سعر عملة البيتكوين بنسبة 87ر5 بالمئة وصولا إلى 160 دولارا، وصعد سعر عملة تشاينلينك بنسبة 95ر5 بالمئة إلى 08ر20 دولار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

04-ff-exports_ban_127-ab

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

WhatsApp-Image-2021-12-05-at-10.56.51-AM-1

نقابة تجار الفواكه تطالب بتفعيل اتفاقية اقتطاع دينار على كل طن مصدّر

thumbs_b_c_dac284f56790e20d421d5a5969464bc6

بعد الكهرباء .. الأردن يوافق على مرور الغاز القطري المسال إلى لبنان

ذهب2

أسعار الذهب محليا

610281cd7c241

أبوعاقولة : ننتظر إعادة خط الترانزيت البري اللبناني

أخبار متعلقة
بتكوين

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪