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المعايطة يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
788 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي
الدفاع المدني: التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
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الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية الشهر القادم
مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي
الأردن يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
فلسطين
فلسطين
عمليات جديدة لفصائل المقاومة في تل الهوى ورفح
القسام: استهدفنا قوة صهيونية راجلة في تل الهوى
15 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
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عامر شفيع يترشح للانتخابات النيابية
صلاح يستعرض مهاراته في الملاكمة (صورة)
ميسي في التشكيل المثالي لكوبا أمريكا
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زين ترعى معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية “SMARTECH”
البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية
أكاديمية "جورامكو" تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الجديد في تخصص هندسة صيانة الطائرات مع خصومات خاصة للتسجيل المبكر
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