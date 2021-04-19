الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة تنذر منشآت وتزيل بسطات مخالفة

الضمان لـ الوكيل : تقديم طلبات الاستفادة من السلف مستمر

الزراعة : احتمالية دخول مزيد من الجراد

الفنانة الأردنية عبير عيسى لـ الوكيل : لا تستهينوا بكورونا

الإفتاء : قيمة زكاة الفطر 180 قرشا لهذا العام

شكوى من عدم دقة نتائج فحوصات كورونا

مخالفو أوامر الدفاع رقم 22 أمام القضاء اليوم

مواطنة لـبرنامج الوكيل : تخرجت منذ 14 عاما ولم يتم توظيفي

أسعار الذهب الإثنين 19/4/2021

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

الإثنين، 19-04-2021 11:41 ص

صعود كبير لعملة دوجكوين

دددد


الوكيل الإخباري - بدأت عملة "دوجكوين" تشق طريقها وسط سوق العملات الرقمية العالمي، لتحتل المرتبة رقم 6 بين أفضل 10 عملات مشفرة، بحسب موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تحليل هذا النوع من العملات.

اضافة اعلان

وحققت عملة دوجكوين نموًا قُدر بـ 310.93 بالمئة خلال آخر أسبوع، في حين بلغت قيمة الوحدة منها حوالي 30 سنت، بعدما كانت لا تتجاوز سنتًا واحدًا حتى وقت قريب.


في حين وصلت القيمة السوقية لعملة دوجكوين إلى قرابة 40 مليار دولار، من أصل نحو 2 تريليون دولار هي القيمة السوقية لـ 9.267 عملة مشفرة موجودة في العالم.


وأنشئت العملة في عام 2013 من قبل مهندسي البرمجيات بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، بهدف السخرية من سوق العملات الرقمية، واعتبرها كثيرون حينها "البديل الكوميدي" لعملة بيتكوين، وقد تم تسميتها على اسم كاريكاتير ساخر يعرف باسم (ميم).


وفي فبراير الماضي بدأت العملة تصعد، بعد تدوينة ترحيبية بالعملة الجديدة كتبها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، على حسابه بموقع تويتر حينها ارتفعت العملة بقيمة نحو 50 بالمئة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
607d3aec4236044c7e24cb4b

كيف سيكون مسار 'بيتكوين ' في الفترة القريبة؟

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 19/4/2021

41be258a0-47956-202012181217

الذهب يصعد مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار

320212214935496062895

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

أسعار-النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

420217225011325926312

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في الربع الأول من 2021

أخبار متعلقة
607bd913423604185e39207e

بيتكوين تهبط بنسبة 7.7%

6072b6e84236046769060837

في ظل حديث عن تقلص المعروض.. بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار

عمله

وصيفة بيتكوين تتخطى حاجز 2000 دولار