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السبت، 13-07-2024 06:42 م

صناديق السندات العالمية تتلقى تدفقات مالية للأسبوع الـ29

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الوكيل الإخباري - واصلت صناديق السندات العالمية تلقي تدفقات مالية للأسبوع الـ29 وسط توقعات خفض الفدرالي للفائدة في ظل تراجع مستويات التضخم.

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ووفقاً للبيانات التي نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم السبت، استقبلت صناديق السندات العالمية 9.75 مليار دولار من التدفقات الأسبوع الماضي، مقابل 12.28 مليار دولار في الأسبوع السابق له.


وكان تقرير الوظائف الأميركي عن حزيران أظهر ارتفاع معدل البطالة عند أعلى مستوى في عامين ونصف مسجلاً 4.1 بالمئة.


وتلقت تلك البيانات دعماً إضافياً من تقرير التضخم في أميركا عن نفس الفترة إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة على أساس شهري.


وقادت صناديق السندات الأميركية حركة استقبال التدفقات بواقع 3.77 مليار دولار وذلك لسادس أسبوع على التوالي من صافي عمليات الشراء، فيما تلقت الصناديق الأوروبية والآسيوية 3.22 مليار و1.53 مليار دولار على الترتيب.


واشترى المستثمرون سندات حكومية بقيمة 1.97 مليار دولار للأسبوع الـ11 على التوالي من التدفقات، فيما تلقت سندات الشركات 1.09 مليار دولار.

 

بترا

 




 

 


 

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