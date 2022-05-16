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الإثنين، 16-05-2022 02:45 م

صناعة اربد: فواتير الكهرباء الجديدة للقطاع خطوة بالاتجاة الصحيح

غرفة صناعة إربد- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان أنه وعلى ضوء صدور فواتير التعرفة الكهربائية الجديدة للقطاعات الصناعية في محافظة اربد، تعتبر خطوة من أهم الخطوات التي تعكس توجه الحكومة نحو أهمية القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين وذلك كون التيار الكهربائي مدخل إنتاج رئيسي ضمن مجمل السلع الوسيطة المستخدمة في منظومة الإنتاج الصناعي.

وبين أبو حسان أن الإنخفاض الذي طرأ على فواتير الشريحة الأولى لأول ١٠٠٠ كيلو واط بمقدار فلس لكل كيلو، وانخفاض الشريحة الثانية لمن يبلغ استهلاكه أكثر من ١٠ آلاف كيلو واط بمعدل ٣ فلسات على كل كيلو واط، إضافة إلى إلغاء الحمل الأقصى " فترة الذروة " بعد صفر بعدما كان قيمته ٢ دينار، وتخفيض قيمة الاستهلاك النهاري بمقدار ٩ فلسات تعتبر قرارات وأدوات هامة لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب للإستثمارات الجديدة.

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وأضاف أبو حسان أن الإنخفاض في التعرفة ستساهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة الاستهلاك واستحداث ورديات عمل جديدة خلال أوقات معينة والذي بدوره سيساهم في زيادة فرص العمل المتوفرة، إلى جانب المساهمة في إدارة فعالة للأحمال الكهربائية وإلى تخفيض كلف توليد الكهرباء وتخفيض الكلف المترتبة على شركات توزيع الكهرباء.


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