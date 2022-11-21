صناعة الأردن: التبادل التجاري مع العراق دون المأمول

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، اليوم الاثنين، على أن العراق شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، نظراً لوجود مشاريع مشتركة كبيرة بين الجانبين كالمنطقة الصناعية المشتركة وخط أنبوب النفط.

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وأعرب الجغبير، في بيان صحفي، عن أمله في أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 471 مليون دينار، وهو رقم دون المأمول ولا يعكس العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين اقتصاديا وسياسيا، حيث بلغت الصادرات الأردنية 411.9 مليون دينار مقابل مستوردات بلغت 59.1 مليونا.



واعتبر الجغبير، أن إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة على مساحة 2000 دونم، خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث أن هذه المنطقة ستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.