صناعة الأردن وعمان تبحث العلاقات التجارية مع البوسنة

الوكيل الإخباري - بحثت غرفتا صناعة الأردن وعمان العلاقات التجارية مع وزير الاقتصاد في كانتون سراييفو وسبل تطويرها، وإمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الأردن والبوسنة، وإلغاء التأشيرة والنقل المباشر بين البلدين.

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واستعرض عضو مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان تميم القصراوي، خلال مشاركته في منتدى سراييفو الدولي 2022، واقع القطاع الصناعي الأردني، وأثر جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد، وسبل الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بالصناعة، داعياً إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الأردن.

من جهته، أكد رئيس جمعية الأردن والبوسنة للصداقة والأعمال، أنس نيروخ، أهمية زيارة الوفد الأردني ومشاركته في المنتدى، لما له من أثر إيجابي في الترويج للمملكة.



وعقدت على هامش المنتدى اجتماعات مع وزارة الاستثمار في البوسنة وممثلين عن حكومة مقدونيا وعدة بلديات ومستثمرين وغرفة تجارة البوسنة والهرسك.