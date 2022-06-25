صناعة الأردن وعمان: سلوفاكيا بوابة لصادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية السوق السلوفاكية للصادرات الأردنية، باعتباره بوابة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف الجغبير خلال لقائه بوزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك، في مقر غرفة صناعة عمان، أن المملكة يمكن كذلك أن تكون بوابة للمنتجات السلوفاكية إلى أسواق الخليج العربي والعراق.



وحسب بيان لصناعة عمان، اليوم السبت، أشار الجغبير إلى أن مبادلات البلدين التجارية لا زالت متواضعة جدا، ولا سيما لجهة الصادرات الأردنية التي تتركز غالبيتها بالمنتجات الدوائية والكيميائية، مقابل مستوردات بلغت العام الماضي 14 مليون دولار من المركبات والآلات الثقيلة.



وجرى خلال اللقاء بحث زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخصوصا أن الأردن يملك صناعات متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، فيما تملك سلوفاكيا صناعات متقدمة في صناعة البطاريات وتخزين الطاقة.



وتم الاتفاق أن يتم تنظيم بعثة تجارية أردنية إلى سلوفاكيا خلال الأشهر المقبلة، وكذلك تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في البلدين وأهم الفعاليات والمعارض التي سيتم تنظيمها فيهما.



وحضر اللقاء السفير السلوفاكي غير المقيم في الأردن ماريك فارغا والمستشارة الاقتصادية بالسفارة كاثرينا زيمباجاكوفا والقنصل الفخري لسلوفاكيا في الأردن خلدون أبو حسان ورئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد.



وكانت غرفة صناعة عمان قد نظمت منتدى أعمال أردني - سلوفاكي، اشتمل على لقاءات عمل ثنائية بين ممثلين لشركات صناعية وتجارية سلوفاكية ونظرائهم من الأردن، إلى جانب تقديم عرض لأبرز مجالات الاستثمار في البلدين، وعرض حول السياحة في الأردن.