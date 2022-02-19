صناعة عمان تؤكد أهمية تكثيف برامج التوعية بإدارة النفايات

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان أحمد الخضري أهمية تكثيف برامج التوعية الخاصة بإدارة النفايات، خاصة تحويل المخلفات العضوية كناتج بيئي سلبي إلى قيمة مضافة يمكن الاستفادة منها لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين التربة والبيئة الزراعية.

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وبحسب بيان اليوم السبت، قال الخضري خلال افتتاحه ورشة عمل حول المخصبات العضوية، برعاية مستشار السفارة الهولندية في الأردن ومصر للشؤون الزراعية، ميلي لينسترا؛ إن الورشة تسهم في مساعدة أصحاب الأعمال من صناعيين ومزارعين، في تطوير أعمالهم بما يؤدي إلى تخفيف آثار الأسمدة الكيماوية ومبيدات الحشرات على البيئة المحيطة، من خلال تمارين تشخيصية واستشارات متخصصة وتدريب متقدم من متخصصين في هذا المجال.



وناقش المشاركون في الورشة التي أدارتها شركة (أدفانس كونسلتينغ) الهولندية فرع الأردن، وجمعية المخصبات العضوية للنظم البيئية؛ عدة محاور تركزت في صناعة السماد العضوي وأهميته وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتدريب المدربين، بهدف نقل المعرفة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المزارع وسيدات المنازل في العاصمة عمان وفي المحافظات وللمهتمين بصناعة السماد العضوي.



وحضر الورشة ممثلون عن الصندوق الأردني للريادة، الداعم المالي والتقني لحاضنة "دوّر" والمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين وعدد من أصحاب المزارع ومصانع السماد العضوي.





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