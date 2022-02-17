صناعة عمان تحصل على تجديد اعتمادها لشهادة الآيزو

الوكيل الإخباري- حصلت غرفة صناعة عمان على تجديد اعتمادها لشهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (الآيزو 9001:2015)، للمرة الثالثة على التوالي، بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيقها شروط نظام إدارة الجودة بحسب معايير المواصفة الدولية خلال شهر شباط لهذا العام.

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وقالت مسؤولة الجودة والبيئة في غرفة صناعة عمان، المهندسة روز الصمادي، إن الغرفة حصلت على هذه الشهادة للسنة الثالثة على التوالي، بفضل جهود كوادر الغرفة الذين عملوا لفترات طويلة لتحقيق متطلبات الحصول على الشهادة، والتي تؤكد التزام الغرفة بالتطوير المستمر وتحسين أداء وقدرة موظفيها لخدمة منتسبي الغرفة من القطاع الصناعي بأعلى مستوى من الجودة.



وأشادت بالإنجاز الذي يؤكد سعي الغرفة لتطوير خدماتها ورفع قدرات وكفاءة برامجها لتقديم خدمات إلكترونية وفنية كاملة لأعضائها، تشمل مجالات تجديد العضوية وإصدار شهادات المنشأ لمنتسبيها، وإصدار الدليل الصناعي للمنتجات الأردنية باللغتين العربية والانجليزية، و خدمة المكان الواحد من خلال إنهاء معاملة المراجعين لدى موظف واحد، وتوفير مكاتب للعديد من الوزارات والمؤسسات التي قد يحتاج منتسب الغرفة مراجعتها في مبنى الغرفة.



ويعد نظام إدارة الجودة الدولي ISO 9001:2015 من أكثر أنظمة إدارة الجودة انتشاراً في العالم؛ إذ يعنى بمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في المؤسسات ما يساعدها على الارتقاء بخدماتها لأعلى المستويات بالإضافة إلى تطوير آلية أدائها لأعمالها المختلفة.