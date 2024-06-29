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السبت، 29-06-2024 10:50 ص

صناعيون: السوق الاميركية زاخرة بالفرص امام المنتجات الاردنية

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 الوكيل الاخباري - أكد صناعيون محليون في ختام مشاركتهم بمعرض "فانسي فود شو" الذي أقيم في مدينة نيويورك وجود فرص تصديرية واسعة ومتنوعة أمام المنتجات الأردنية لزيادة حصتها داخل السوق الأميركية.

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وقالوا في بيان، اليوم السبت، لجمعية المصدرين الأردنيين إن هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لزيادة الصادرات الوطنية الى السوق الأميركية في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين والتي تتيح دخول المنتجات الوطنية دون أية عوائق ورسوم جمركية، إلى جانب الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية.


ووصفوا المشاركة الأردنية بالمعارض التي نسقتها جمعية المصدرين الأردنيين بالناجحة وأسهمت بشكل كبير في الترويج للصناعة الوطنية وبناء تفاهمات مع تجار من اجل تصدير منتجاتهم للسوق الأميركية.

 

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