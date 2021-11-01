صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصعد للمرتبة الثامنة عالمياً

الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية (SWF Institute) صعود تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة الثامنة عالميا، مقارنة بالمرتبة التاسعة في التحديث السابق.

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وأشارت البيانات إلى أن أصول الصندوق السيادي السعودي ارتفعت بنحو 20 مليار دولار، لتصل إلى 450 مليار دولار مقارنة بالتحديث السابق عند 430 مليار دولار.



وعالميا، مازال صندوق الثروة السيادي النرويجي (صندوق التقاعد الحكومي العالمي) يحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا. وزادت أصوله بـ 49.82 مليار دولار لتصل إلى 1.339 تريليون دولار، تلاه صندوق الثروة السيادي الصيني (شركة الصين للاستثمار) مع ارتفاع أصوله بـ 176.59 مليار دولار، إلى 1.222 تريليون دولار.



وعربيا، أظهرت البيانات، أن الصندوق السيادي الكويتي (الهيئة العامة للاستثمار الكويتية)، جاء في المرتبة الأولى عربيا، والثالثة عالميا، محافظا على مكانته في الترتيب السابق. وارتفعت أصوله بـ 159.25 مليار دولار، إلى 692.9 مليار دولار.

وجاء أكبر صناديق حكومة أبوظبي السيادية (جهاز أبوظبي للاستثمار) في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا. وحافظ على أصوله عند 649.18 مليار دولار.

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