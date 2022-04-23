صندوق النقد : اقتصاد روسيا سيعاني بشدة جراء العقوبات والتضخم سيتخطى 20%

الوكيل الاخباري- حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جرّاء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.



وقال الصندوق في تقرير أمس الجمعة، "في روسيا، فإن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".



ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

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