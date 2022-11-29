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الثلاثاء، 29-11-2022 04:49 م

صندوق النقد: الأزمات ستكون لها أثر محدود على اقتصادات الخليج

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الوكيل الإخباري - استطاع صناع السياسات في دول الخليج من اتخاذ إجراءات عاجلة خففت من الأثر الاقتصادي للصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، بحسب آخر دراسة لصندوق النقد الدولي.

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وتوقع صندوق النقد أن يكون للتحديات الجديدة المرتبطة بأزمة أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية أثر محدود على اقتصادات دول الخليج، إذ تبدو الآفاق أكثر إيجابية أمامها.

 

ويرى صندوق النقد بضرورة الحفاظ على زخم الإصلاح الذي بدأ أثناء سنوات أسعار النفط المنخفضة – بغض النظر عن مستوى أسعار الهيدروكربونات. ( سكاي نيوز )


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