الثلاثاء 20-10-2020
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الثلاثاء، 20-10-2020 05:23 ص

صندوق النقد الدولي : دول الشرق الاوسط تحتاج 10 سنوات لانعاش الاقتصاد

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الوكيل الاخباري -  قال صندوق النقد الدولي إن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق عشر سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة بالمنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها.

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واضاف الصندوق اليوم في توقعاته للمنطقة، التي تشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، إنه من المرجح أن يتأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع لمصادر لدى الدول المصدرة للنفط واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة وأيضا اعتمادهم على التحويلات من الخارج.

 

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

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