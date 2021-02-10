صندوق النقد الدولي يتوقع سعر برميل نفط برنت لمدة 5 سنوات مقبلة

الوكيل الاخباري - توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، سعر برميل نفط "برنت" لعام 2021، كما كشف عن توقعاته للأسعار لمدة 5 سنوات مقبلة.



ووفقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، سيكون سعر نفط برنت في 2021، 51.1 دولار للبرميل.



وتوقع الصندوق أيضا أن ينخفض هذا الرقم إلى 50.2 دولار للبرميل في عام 2022.

اضافة اعلان



كما كشف الصندوق عن توقعاته لنفط برنت للسنوات الخمس القادمة: في عام 2023، سيكون سعر نفط برنت 49.7 دولار، وفي عام 2024، سيكون 49.5 دولار، وفي عام 2025، 49.4 دولار، وفي عام 2026، 49.5 دولار للبرميل. بحسب "رويترز".



وكان الصندوق في يناير الماضي، قد حسن من توقعاته لمتوسط أسعار النفط العالمية للعام الحالي بمقدار 3.3 دولار، إلى 50.03 دولار للبرميل، وفي عام 2022 سيصل إلى 48.82 دولار للبرميل.



ووفقا للصندوق، بلغ متوسط سعر النفط في عام 2020، 41.29 دولار للبرميل.

المصدر : سبوتنك









