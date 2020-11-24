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الثلاثاء، 24-11-2020 04:51 م

صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

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الوكيل الاخباري- عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال 2020 و2021 في ظل أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

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وتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4%.


وقال الصندوق، في تقرير حول تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الروسي، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من المتوقع أن يتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4%، بعدما كان يتوقع في وقت سابق تراجعا بنسبة 4.1%.


كذلك توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي العام القادم بنسبة 2.5%، فيما كان قد توقع سابقا أن يحقق نموا بنسبة 2.8%.


ويرى الصندوق أن "تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر على الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع".

 


وأشار إلى أن "مسألة تشديد القيود تؤثر على آفاق الانتعاش، كذلك تؤثر على ذلك التوترات الجيوسياسية"، لكن الأنباء الإيجابية حول تطوير لقاحات ضد كورونا ستحسن من آفاق الاقتصاد الروسي".

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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