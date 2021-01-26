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الثلاثاء، 26-01-2021 04:14 م

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين

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الوكيل الاخباري - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته، اليوم الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2021 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 8.1 في المئة.

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ووفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020، 2.3 في المئة.

وجاء في بيان صندوق النقد الدولي بأن "الصندوق يتوقع حدوث فرق كبير بين الصين، والاقتصادات الأخرى حيث ساهمت[ الصين] تدابير الاحتواء الفعالة (بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد)... ودعم السيولة من البنك المركزي، في التعافي".


وفي تشرين الأول/أكتوبر، توقع الصندوق زيادة بنسبة 1.9 في المئة. كما تم تخفيض توقعات عام 2022 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، بزيادة قدرها 5.6 في المئة.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي ككل، 535 مليار دولار بزيادة نسبتها 27 في المئة على الفائض التجاري لعام 2019، وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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