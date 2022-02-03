الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

السعودي يوضح حول توصية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بأوميكرون

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

الكشف عن المدة التي قد تستمر فيها الخلايا القاتلة لكورونا بعد الإصابة

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

إغلاق مستودعين ضبط فيهما عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية

راصد: 59 رئيس بلدية سابق سيترشحون للانتخابات المقبلة

وفيات الخميس 3-2-2022

البورصة: 48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة

الخميس، 03-02-2022 09:36 ص

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف مليار دولار لباكستان

85428827-3784-425d-8ffb-7b695ad728e0_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري -قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف مليار دولار لباكستان الأربعاء بعد إتمام مراجعة سادسة لإصلاحات البلاد بموجب برنامج القروض الخاص بها البالغة قيمته ستة مليارات دولار.

ويرفع صرف هذه الدفعة إجمالي سحب باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الميزانية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار. وتمت الموافقة على البرنامج أولا في يوليو تموز 2019.

وقال الصندوق إن البرنامج عزز هوامش الأمان المالي لدى باكستان قبل بدء جائحة فيروس كورونا وإن تعافيا اقتصاديا قويا يترسخ منذ صيف 2020.

اضافة اعلان

 

ولكنه حذر من أن عجزا آخذا في الاتساع في ميزان المعاملات الجارية وتراجعا لقيمة العملة عززا ضغوط الأسعار المحلية.

وقال إن من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 4%، هذا العام، لكن اقتصادها يظل هشا أمام حالات تفاقم الجائحة وتشديد الشروط المالية الدولية وزيادة التوتر الجيوسياسي والتأخر في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-7

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز قبالة ساحل أبوظبي

1643880085808

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

197952

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

61fb94ea4236041f191b8e86

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

74f141e9-6f8b-4e16-b6df-5cbced81cef4_16x9_1200x676

التضخم في تركيا يرتفع 48.7% خلال يناير لأعلى مستوى منذ 2002

ce63ac22-f665-4ac4-b6f1-ab99c7547f25_16x9_1200x676

شركات التشفير تجمع 25 مليار دولار من المستثمرين في عام واحد

أخبار متعلقة
8cc2b0f2-589d-42bd-92c9-1e76e11ecdc0_16x9_1200x676

تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022

غرفة-صناعة-عمان-كلمة-الاردن-600x470

القطاع الصناعي: الملك الداعم الرئيس للصناعة الأردنية

61252f0658b76

القطاع التجاري يؤكد اعتزازه بجهود الملك لبناء اقتصاد وطني قوي

11-206-1200x675

بنك أبوظبي الأول يحقق أرباحا قياسية بدعم من الانتعاش الاقتصادي

resized_af450-76b1914bthumbs_b_c_9eb6790680d02d3e9ddc856d60147a64

ارتفاع احتياطات سلطنة عُمان الأجنبية 28.9 بالمئة في نوفمبر

دولار

1.2 مليار دولار مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية كورونا