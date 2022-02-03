صندوق النقد الدولي يوافق على صرف مليار دولار لباكستان

الوكيل الإخباري -قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف مليار دولار لباكستان الأربعاء بعد إتمام مراجعة سادسة لإصلاحات البلاد بموجب برنامج القروض الخاص بها البالغة قيمته ستة مليارات دولار.



ويرفع صرف هذه الدفعة إجمالي سحب باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الميزانية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار. وتمت الموافقة على البرنامج أولا في يوليو تموز 2019.



وقال الصندوق إن البرنامج عزز هوامش الأمان المالي لدى باكستان قبل بدء جائحة فيروس كورونا وإن تعافيا اقتصاديا قويا يترسخ منذ صيف 2020.

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ولكنه حذر من أن عجزا آخذا في الاتساع في ميزان المعاملات الجارية وتراجعا لقيمة العملة عززا ضغوط الأسعار المحلية.



وقال إن من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 4%، هذا العام، لكن اقتصادها يظل هشا أمام حالات تفاقم الجائحة وتشديد الشروط المالية الدولية وزيادة التوتر الجيوسياسي والتأخر في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

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