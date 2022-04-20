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الأربعاء، 20-04-2022 09:13 ص

صندوق النقد: العملات الرقمية لا تتيح الالتفاف على العقوبات

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الوكيل الاخباري- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن استخدام العملات الرقمية لا يسمح للبلدان أو الشركات أو الأفراد بالتهرب بشكل كبير من العقوبات الدولية، مثل تلك التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.

وأوضحت جورجييفا في محادثة عبر الإنترنت في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس، إنه "ليست هناك دلائل قوية على أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، لماذا؟ لأن النظام المالي ما زال لديه دور مهم ليؤديه".

وأضافت: "لم نصل بعد إلى مرحلة نرى فيها دليلا على أن ذلك يسمح بالالتفاف على العقوبات، من الواضح أن العقوبات تمنع التعاملات".

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