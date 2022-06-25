السبت 25-06-2022
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السبت، 25-06-2022 09:20 ص

صندوق النقد: بعض الألم قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم

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الوكيل الإخباري - أبرزت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أهمية مكافحة التضخم الآن لتعزيز بوادر نمو اقتصادي في المستقبل، محذرة من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في بعض الألم للمستهلكين على المدى القصير.

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وفي الوقت الذي قلص فيه صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022 بنسبة 0.8% إلى 2.9% قالت جورجيفا النجاح بمرور الوقت (في خفض الأسعار) سيكون مفيدا في النمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول إلى هذا النجاح يمكن أن يكون ثمنا من الضروري دفعه.

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