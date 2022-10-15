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السبت، 15-10-2022 11:41 ص

صندوق النقد: حرب أوكرانيا أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة إحدى اللجان الرئيسية لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي "أهم عامل" في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه.

وأضافت نائب رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسؤولة عن تقديم المشورة لصندوق النقد الدولي، نادية كالفينو، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "هذا الأسبوع، تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

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وقالت في المؤتمر المنعقد بمناسبة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين إن "الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة"، مؤكدة أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية.

لكن اللجنة التي من بين أعضائها روسيا، فشلت في التوصل إلى بيان نهائي لغياب التوافق في الآراء.


وبدلا من ذلك، نشرت رئاسة اللجنة بيانا جاء فيه أن وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا "يؤثران بشدة على النشاط الاقتصادي".


بدورهم لم يتوصل وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في إطار مجموعة العشرين في واشنطن الخميس الماضي إلى بيان نهائي بسبب حضور روسيا في النقاشات. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تصدر فيها مجموعة العشرين المالية بيانا نهائيا.


وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في المؤتمر الصحفي الجمعة "أوقفوا الحرب. هل هناك طريقة أكثر وضوحا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟".


وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد، وتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا.

 

سكاي نيوز عربية

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