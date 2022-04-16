السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم الوطني السبت

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 16-4-2022

مرصد حقوقي: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

هل يجوز الإفطار لمن يعمل بالأعمال الشاقة ؟ الإفتاء تجيب

السبت، 16-04-2022 09:46 ص

صندوق النقد: حرب أوكرانيا ستخفض النمو العالمي في 2022 و2023

512006-1035794422


الوكيل الاخباري- قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل، محذرة من أن العالم يمر "بفترة خطيرة جدا".

وأضافت جورجيفا في كلمة قبل إعلان التوقعات الجديدة التي ستصدر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل، إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في 143 اقتصادا تمثل 86%
من الناتج الاقتصادي العالمي على الرغم من أن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي.

وذكرت جورجيفا، التي أشارت في السابق إلى انخفاض محتمل في النمو، أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يرسل موجات صدمة في أنحاء العالم" ويتسبب في انتكاسة هائلة للدول التي تكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 التي ما زالت موجودة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
ما-فوائد-الشعير-في-الطب-النبوي

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير

4 - Copy

أسعار الذهب محليا

0L5A5769

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

download

دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى توفير الطاقة للضغط على روسيا.. ماذا اقترحت؟

46a32b64f1604941d335a8d73a8d8708

أزمة مستمرة في سريلانكا.. فرض قيود على التزود بالوقود

image-4-780x470

مصر تعتمد الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح

أخبار متعلقة
TiMLkuZqnqH2eFz0Q3yZcJnh3k2DlIdToB0AxCFB

ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

download

من باكستان إلى بيرو.. التضخم يضع هذه الدول على حافة الهاوية

image

توضيح حول أسعار الغذاء عالميا

image

نمو اقتصاد أبوظبي 1.9% خلال 2021 ليسجل تريليون درهم

624bdedf4c59b770da1fc5fc

خبير يحذر من أزمة غذائية عالمية بحلول الخريف إلى جانب أزمة الطاقة

66

بعد الغاز.. روسيا تنوي تصدير الغذاء بالروبل