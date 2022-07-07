الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: القبض على مطلوب خطر في قضايا المخدرات بالكرك

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

الحجاج يتوافدون على مشعر منى اليوم

وفاة و15 إصابة بحوادث السير في 24 ساعة

السير: ازدحام مروري في بعض شوارع عمان - أسماء

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

وفيات الخميس 7-7-2022

اجراء عملية نوعية لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

الخميس، 07-07-2022 09:18 ص

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

بب


الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ نيسان وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

اضافة اعلان


وقالت إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.


ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في نيسان/أبريل.


وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 %.


إقرأ ايضا
435377

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

البنك المركزي (3)

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

house-scaled

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

ذهب2

عالمياً .. الذهب يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

دولارات 2

دولة عربية سادس أغنى بلد في العالم

72022610657368054241

انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
b9afc3e5f7384657b8197ec9b07ceb67

أسعار النفط ترتفع مع استمرار سيطرة المخاوف من ركود عالمي

DWOSEHXWMD

صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود بصعوبة

62b630750b900

صندوق النقد: بعض الألم قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم

3 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس

640

شركات أردنية تشارك بمعرض الفانسي فوود في نيويورك

البنك المركزي (5)

سندات وأذونات الخزينة بالدينار ترتفع 42%