صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ نيسان وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

اضافة اعلان



وقالت إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.



ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في نيسان/أبريل.



وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 %.