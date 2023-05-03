الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 13 شخصاً إثر حادثي تصادم منفصلين في عمّان

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

أردني يسقط من الطابق الثالث في تركيا ووالدته تناشد بإخلائه إلى الأردن

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

الأشغال تتعامل مع المخلفات الناتجة عن حادث سير على الطريق الصحراوي

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين والمقابلات الشخصية

هدوء في تداولات المعدن الأصفر عالمياً والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

 
الأربعاء، 03-05-2023 09:26 ص

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

62728


الوكيل الإخباري - توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري - والعام المقبل، مع بدء السياسات التقييدية الرامية لمكافحة التضخم بالإضافة لبدء تخفيضات الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط.

اضافة اعلان


وقال الصندوق في تقريره عن آفاق النمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بشكل حاد ليصل إلى 3.1 % و3.4 % في العام المقبل، مقارنة مع نمو بلغ 5.3 % في 2022، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.


وبالنسبة لمصر تشير التقديرات إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6.6 % في 2022 إلى 3.7 % في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه ، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.


وعدل صندوق النقد الدولي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في عام 2022 إلى 5.3 % بالمقارنة مع تقديرات شهر أكتوبر، مرجعا ذلك إلى قوة الأداء الاقتصادي في البلدان المصدر للنفط (خاصة اقتصادات الخليج) ومصر.


وحذر من تراجعات ملحوظة في وتيرة النمو بسبب تراجع إنتاج دول الخليج من النفط التزاما بقرارات الخفض الطوعي التي تم الإعلان عنها من قبل دول مجموعة أوبك + رغم تأكيده على أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد بشكل كبير من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار الخامات ولتمكنها من مواصلة بناء احتياطاتها المالية .


كما توقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 % في 2022 إلى 3.1 % في 2023، مع استمرار هذه الوتيرة بوجه عام في 2024، نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها.


وأكد الصندوق على أن الظروف الاقتصادية لدول المنطقة لا تزال أفضل بكثير من متوسط النمو العالمي بدعم من الإصلاحات التي تتبناها الحكومات ومتانة القطاع المالي الذي نجح في الصمود أمام أزمتي كورونا وأوكرانيا.

 

وأظهرت توقعات صندوق النقد أن يحقق المغرب نمو بسرعة أكبر في العام الجاري، بسبب انتعاش القطاع الزراعي بعد جفاف حاد في 2022، مع بقاء النمو ضعيفا في القطاع غير الزراعي.


وقال الصندوق "من المتوقع تسارع وتيرة النمو تدريجيا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 2024 لتصل إلى 4.4 % .


وحذر الصندوق من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر في البلدان الهشة منخفضة الدخل بسبب موجات الجفاف طويلة الأمد وأزمة غلاء المعيشة.
تشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي أن يطول أمد الضغوط التضخمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي.


وقال الصندوق " التضخم سيبقى دون تغيير عند 14.8 % في 2023 بالمقارنة مع 14.8 % في 2022 ومن ثم سيتراجع إلى حوالي 11 % في 2024، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية للسنتين مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر". 
( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
447794

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

ذهب خاص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

5582

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

ذهب3

هدوء في تداولات المعدن الأصفر عالمياً والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

دولار 2

هبوط الدولار اليوم الاربعاء

كيفية-توفير-المال-من-الراتب

كيف يجب التعامل مع الراتب الشهري؟ تقرير دولي يجيب

أخبار متعلقة
دولار

النقد الدولي يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

دبي-عقارات

التضخم السنوي في دبي يتباطأ إلى 4.3% في آذار الماضي

440611-69902517

الخزانة الأميركية: أزمة سلاسل التوريد في العالم بدأت بالانفراج

international-monatery-fund-800x549

النقد الدولي: احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط للاضطرابات محدودة جدا

thumbs_b_c_68af100ee9813794071c98a572203255

صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

5e525ea6-2419-4e2c-912c-57df3af5334d

11 دولة في أميركا اللاتينية تعلن عن خطة مشتركة لمكافحة التضخم