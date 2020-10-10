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السبت، 10-10-2020 09:42 ص

صندوق النقد يتوقع فجوة تمويلية بقيمة 345 مليار دولار للدول الأفريقية

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الجمعة، إن الدول الأفريقية تحتـــاج تــمويلا بقيمــة 2.1 تريليون دولار حتى عــام 2023، لمواجهة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

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ونقلت "رويترز" عن مديرة الصندوق، قولها: "إن المنطقة تواجه فجوة تمويلية بنحو 345 مليار دولار حتى 2023، إذ لا تغطي التعهدات من المقرضين الثنائيين الرسميين والمؤسسات الدولية سوى ما يقل عن الربع من الاحتياجات المتوقعة ولا يزال رأس المال الخاص تحت ضغط".

وقالت جورجيفا إنه يتحتم على جميع الدول والمؤسسات بذل المزيد من الجهود لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة، محذرة من أن الجائحة لن تنتهي في أي مكان دون التعامل معها في مناطق مثل أفريقيا التي سجلت أكثر من مليون حالة إصابة.

يشار إلى أن تحمل نظم الصحة العامة ما يفوق قدراتها في أفريقيا، ونقص إمكانيات إجراء الفحوص، دفع الخبراء إلى التنبؤ بكارثة عندما وصل فيروس كورونا إلى القارة السمراء في فبراير/ شباط.


وكان فيروس كورونا المستجد يعيث فسادا في الدول الآسيوية والأوروبية الغنية، وقالت إحدى منظمات الأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان، إنه قد يقتل 300 ألف أفريقي هذا العام حتى مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.


وفي مايو/ أيار، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 190 ألفا في القارة قد يموتوا في حال أخفقت تدابير احتواء الفيروس.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، في الوقت الذي سجل فيه العالم الوفاة رقم مليون بين المصابين بمرض "كوفيد-19"، تحقق أفريقيا نتائج أفضل من المتوقع بل وتنخفض فيها نسبة الوفيات عن قارات أخرى.

 

 

المصدر : سبوتنك 






 




 

 


 

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