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الإثنين، 16-10-2023 10:19 ص

صندوق النقد يدعو دول الشرق الأوسط للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - دعا صندوق النقد الدولي، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة.

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وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في بيان، إن العمل على توفير منافسة عادلة بين الشركات العامة والخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أولوية رئيسية من أجل تعزيز نمو المنطقة الاقتصادي.

وحثت غورغيفا الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على تجديد وسائل ونظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات نحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال الـ 10 سنوات مقبلة. سكاي نيوز 



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