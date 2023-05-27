السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 27-5-2023

طهران: كييف تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضدنا

أزمة الديون.. أمريكا قد تتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من 5 حزيران المقبل

الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين

دراسة طلب لترخيص خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

رفع العلم الأردني على بلدة أميركية

شاهد بالفيديو.. عمليات إخماد حريق كبير شبّ بمستودعات أحذية والبسة في العقبة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية - أسماء

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في رام الله

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

 
السبت، 27-05-2023 09:01 ص

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023

490734


الوكيل الإخباري - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، مساء الجمعة، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي لزيادة طفيفة في البطالة عام 2024 ، بحسب واشنطن بوست.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته".

وتوقّع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1,7% هذا العام، بزيادة عن نسبة 1,6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1,0 % في العام 2024.

اضافة اعلان


وأشار الصندوق إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف "مع نمو متباطئ ولكن قوي" يدفعه نحو زيادة إلى 4,4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.


إقرأ ايضا
5451

ملياردير أمريكي يرجح: الذهب سيفشل كملاذ آمن والتحول سيكون للعملات الرقمية

54

الاقتصاد البريطاني في خطر والركود بات محتملاً في 2024

444444

أزمة الديون.. أمريكا قد تتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من 5 حزيران المقبل

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

نفط٢

انخفاض أسعار النفط عالمياً

ذهب5

ارتفاع أسعار الذهب عالميا اليوم

أخبار متعلقة
25142

التضخم في أميركا يضعف شعور الأسر بالأمان المالي

1683629164820

استقرار الدولار مدعوما بمؤشرات إيجابية لأوضاع الائتمان بأميركا

نفط3

حالة من الحذر تسيطر على أسواق النفط عالمياً

GettyImages-157394940-7cffe51373fd43e2849e685d0c3fe713-1440x1036

وزيرة الخزانة الأمريكية: الكونغرس يهدّد بكارثة اقتصادية

download

أوروبا تضع قواعد صارمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

25

بأعلى من المتوقع.. اقتصاد أميركا يضيف 253 ألف وظيفة في نيسان