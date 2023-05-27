صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023

الوكيل الإخباري - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، مساء الجمعة، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي لزيادة طفيفة في البطالة عام 2024 ، بحسب واشنطن بوست.



وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته".



وتوقّع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1,7% هذا العام، بزيادة عن نسبة 1,6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1,0 % في العام 2024.

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وأشار الصندوق إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف "مع نمو متباطئ ولكن قوي" يدفعه نحو زيادة إلى 4,4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

