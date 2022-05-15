صندوق النقد يرفع حصة اليوان الصيني في حقوق السحب الخاصة

الوكيل الاخباري- أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن حصة اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ارتفعت من 10.92% إلى 12.28%.



وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي، والتي يمكن استبدالها بين الحكومات بعملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة.



وفي عام 2016، أدرج صندوق النقد الدولي اليوان في سلته لحقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

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