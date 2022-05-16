الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 09:53 ص

صندوق النقد يزيد حصتي اليوان والدولار في سلته للعملات الاحتياطية

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الوكيل الاخباري- زاد صندوق النقد الدولي، حصتي اليوان الصيني والدولار الأميركي في سلة المؤسسة العالمية للعملات الاحتياطية، فيما قلص حصص اليورو والين والجنيه الإسترليني.

وارتفعت حصة اليوان في سلة صندوق النقد الدولي للعملات الاحتياطية من 10.92% إلى 12.28%، أي بزيادة قدرها 1.36 نقطة مئوية، وفق تقرير تقييمي نشر السبت وعزز وضعية العملة الصينية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.

وحقوق السحب الخاصة، هي أصل احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ويستند إلى 5 عملات دولية أساسية هي اليوان الصيني والدولار الأميركي والين اليابان والجنيه الإسترليني واليورو.

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