صندوق النقد يصرف 148 مليون دولار للأردن

الوكيل الإخباري - استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه “تسهيل الصندوق الممدد”.

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وبين الصندوق في بيان اصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين بتوقيت واشنطن، ان المجلس التنفيذي وافق على الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح).



كما وافق المجلس التنفيذي على تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب الحكومة تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير.



وباستكمال المراجعة سيُتاح مبلغ 93ر102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (مايعادل 148 مليون دولار) مباشرة، وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 حوالي 689 مليون دولار.



وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في شهر اذار الماضي على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 937ر926 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3ر1 مليار دولار، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة عضوية الأردن في الصندوق).



