صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية لثقته في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي

الوكيل الإخباري -

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أعلنت وزارة المالية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ينهي بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الاهداف المالية العامة مبينة ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل الصندوق الممتد"في الأردن.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان موافقة الصندوق على المراجعة الثانية للأردن تشير إلى الثقة في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي. يأتي ذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز ، وفيتش ، وموديز مؤخرًا بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.وبينت الوزارة ان الاردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل اكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع او فرض اية أعباء ضريبية جديدة.َواشادت الدول الأعضاء لمجلس الادارة بالسياسة المالية والنقدية للاردن والاصلاحات الهيكلية العميقة و لنشرها جميع النفقات المتعلقة بـ COVID ، في إشارة إلى التزام الأردن الواضح تجاه الشفافية.وبحسب الوزارة جاءت المراجعة مع تحقيق وزارة المالية الأردنية لجميع الأهداف في المالية العامة، بالتوافق مع موازنة الأردن 2021 ، على الرغم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد ككل.وتمكن الأردن في الفترة الماضية من تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجالات خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والحوكمة والتوظيف مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل.من جهته اكد رئيس الصندوق بالإنابة بأن الحكومة الأردنية ما تزال "ملتزمة بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعافي الاقتصادي ، وذلك من أجل تعزيز القدرة على تحمل واستدامة الدين العام وتحفيز النمو الشمولي".وشجعت ادارة الصندوق شركاء الأردن في التنمية على تقديم المزيد من الدعم للأردن في ضوء التزامهم القوي بالاستقرار والإصلاح والمساهمة الفريدة والمستمرة في استضافة اللاجئين.