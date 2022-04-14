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الخميس، 14-04-2022 02:37 م

صنع في الأردن تنطلق بحله جديدة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس منظومة “صنع في الاردن ” الدكتور اياد ابو حلتم ، أن المنظومة ستعلن قريبا عن انطلاقة جديدة وفق رؤية واضحة متداركة لجميع الأخطاء السابقة التي وقفت أمام انتشارها خلال السنوات الماضية .

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وبين ابو حلتم في تصريح صحفي ، أن الحملة وعلى مدار السنوات الماضية لم تستطع الوصول الى الاهداف التي وضعت من اجلها وذلك بحسب دراسات اجرتها احدى الشركات الاستشارية الكبرى إبان الادارة السابقة للحملة ، والتي بينت مدى تواضع النتائج التي تم تحقيقها بالرغم من دعمها بمبالغ ضخمة من قبل مجالس الغرفة المتعاقبة والتي لم تنعكس على واقع انتشارها ووصولها الى الجمهور المستهدف.


وأضاف اننا في منظومة ” صنع في الاردن” نسعى ومن خلال الادارة الجديدة الى التعاون والتشاور بعيدا عن التفرد في القرار واتباع سياسة “ون مان شو ” التي تسببت في تراجع الحملة خلال السنوات الماضية ، منطلقين من تشاركية حقيقية مع كافة الجهات ،مبينا اننا نسعى الى اعتماد اسس جديدة انتهجتها غرفة صناعة عمان كمرجعية نستند اليها في معالجة كافة الاخطاء التي تمت في أوقات سابقة ، مبينا ان اساس عملنا المستقبلي سيكون مبني على المشاركة والتشاركية فقط وانتهاج العمل المؤسسي لضمان عدم حدوث الأخطاء والعثرات التي تسببت في عدم تحقيق الحملة أهدافها في الماضي.


وأضاف أبو حلتم، أن الحملة طالها العديد من الانتقادات خلال الفترات الماضية ما يجعلنا نتروى قليلا في الإعلان عن الخطة التنفيذية التي ستنطلق منها المنظومة وفق استراتيجية علمية قائمة على جودة المنتج في الدرجة الاولى والترويج للمنتج الوطني ومتبوعة بحملة إعلانية واعلامية موجهة بالطريقة الصحيحة ، التي تضمن عدم جعلها منصة للعلاقات العامة وتحقيق منافع شخصية ساهمت وعلى مدار السنوات الماضية في إفشال الرسالة والمضمون التي ارادت ادارة غرفة صناعة عمان إيصالها من خلال إطلاق “صنع في الاردن”.


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