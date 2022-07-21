الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 11:32 ص

ضعف استهلاك البنزين بأميركا يهبط بأسعار النفط لليوم الثاني

13411599461656225710


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم الخميس إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 بالمئة أمس الأربعاء.


وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.


وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأميركية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز

إقرأ ايضا
720221719733971848705

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

البنك الروسي

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 8 بالمئة

الذهب٣

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

النفط٢

ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع ضعف الدولار

دولار

الدولار يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهر

ذهب٢

أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً عالمياً

أخبار متعلقة
b68a0814-أسعار-النفط

ارتفاع النفط أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

b68a0814-أسعار-النفط

ارتفاع أسعار النفط بعد مخاوف بشأن الإمداد

M63A4562

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

تراجع أسعار النفط أكثر من 2% عالمياً

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

هبوط أسعار النفط أكثر من 4% عالمياً

62b1812a7219e

أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف الأسواق