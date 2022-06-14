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الثلاثاء، 14-06-2022 09:14 ص

طرح عطاء تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية، عن طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، الذي يُنتظر أن يكون جاهزاً نهاية العام الحالي لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بقدرة 400 كيلو فولت.

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وبينت الشركة، وفقاً لبيان لها، اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الريشة مع المنطقة الغربية من العراق (القائم) ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، و بكلفة تقديرية 140 مليون دولار، على أن المُقدر أن يكون جاهزاً نهاية العام 2022.


كما شمل العطاء على إجراء تعديل على خطوط محطة تحويل الريشة الجديدة التي تبلغ قدرتها 132 كيلوفولت وربطها بالخط المزمع تنفيذه.


وكان قد وقع الأردن والعراق في أيلول 2020 اتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين من تاريخ التوقيع.


ووفقا لما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية سيزود الأردن في المرحلة الأولى العراق بحجم طاقة يصل إلى 150 ميجاوات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.


أما المرحلة الثانية تهدف إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي بما يتيح تبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر.


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