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الخميس، 02-03-2023 03:39 م

طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في سلطنة عُمان

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، الخميس، إن سلطنة عمان تعمل على طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز للمزايدة بنهاية الربع الأول من عام 2023.

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وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها على تويتر أن المجموعة الأولى من جولة الطرح ستركز على مناطق الامتياز البرية وسيتم طرح المجموعة الثانية من مناطق الامتياز بنهاية الربع الثاني وستركز على مناطق الامتياز البحرية.


وعُمان هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بعد قطر، بحسب بيانات بلومبرغ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للبلاد نحو 11 مليون طن سنويا.


وأنشأت سلطنة عمان في نهاية ديسمبر الماضي، شركة الغاز المتكاملة، التي أصبحت تتولى إدارة كافة الأصول والأنشطة الحكومية بقطاع الغاز، وهي تتوسع في تصدير الغاز الطبيعي مستفيدة من زيادة الطلب العالمي عليه. ( سكاي نيوز )


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