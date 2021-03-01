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الإثنين، 01-03-2021 10:48 ص

بهدف التوقف عن استقبال الدفعات النقدية

طرح وثائق مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية

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وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي وثائق ابداء الاهتمام بمشروع رقمنة المدفوعات الحكومية ، ان آخر موعد للمشاركة هو يوم الاحد الموافق 14/3/2021 الساعة 12:00 ظهراً .

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ولفتت الوزارة ، في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أنها عملت على ذلك، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة المالية.

وقالت الوزارة إنها ستقوم بتقييم الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالمشاركة بعطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية والتي لديها المؤهلات المطلوبة والخبرة ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة من خلال وثائق ابداء الاهتمام والمنشورة على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن هذه الخطوة المتمثلة بطرح وثائق ابداء الاهتمام تأتي كخطوة أولية لغايات طرح العطاء الخاص بتنفيذ مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية والذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

 

وأشار أن الوزارة تسعى من خلالها ان تقوم الشركات المهتمة بتقديم حلول ومقترحات يجري جمعها لإعداد عطاء وفق أفضل الممارسات العالمية تتضمن تصوراتها لكيفيات وآليات تنفيذ المشروع.

وأكد الهناندة الى أن الحكومة من خلال مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية تهدف الى تطوير هيكل مدفوعات حكومي شامل بهدف التوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية في عملية التحول الرقمي لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين دون أي تكلفة إضافية ، مما يحد من إمكانية انتشار الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.

 

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